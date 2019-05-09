هاري كاين: أعتقد بأنني سأكون حاضراً في النهائي الابطال

2019/05/09 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..ركض كالمجنون احتفالاً بعبور تاريخي لنهائي دوري أبطال أوروبا، هاري كين المصاب هل يكون جاهزاً لخوض مباراة 1 يونيو/حزيران القادم؟ عندما أطلق الحكم الألماني فيليكس بريتش الصافرة النهائية لمباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال، شاهد الجميع ركض هاري كين، المصاب في أسفل الساق والذي ابتعد عن الملاعب منذ شهر تقريباً، نحو رفاقه للاحتفال […]

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