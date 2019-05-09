حكومة ديالى تطالب بعملية عسكرية عاجلة في صحراء جلولاء

2019/05/09 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طالب عضو مجلس محافظة ديالى، رعد المسعودي، الخميس، بعملية عسكرية واسعة في صحراء ناحية جلولاء.وقال المسعودي لـ /المعلومة/ إن “صحراء ناحية جلولاء بحاجة ماسة إلى عملية عسكرية واسعة لتطهير بؤر داعش الإجرامية”.وأضاف، أن “صحراء الناحية تشهد تحركات ارهابية بين الحين والآخر تؤثر سلبا على الأمن ما يستدعي تحركا فوريا لمعالجة هذه […]

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