2019/05/09 | 16:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بداية المباراة: السماوة x نفط الوسط – ملعب السماوة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة: السماوة x نفط الوسط – ملعب السماوة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة: السماوة x نفط الوسط – ملعب السماوة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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