خلية الاعلام الامني: مقتل واصابة 7 اشخاص جميعهم من اسرة واحدة بهجوم نفذه تنظيم داعش جنوب مدينة الموصل

2019/05/09 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت خلية الاعلام الامني يوم الخميس عن مقتل واصابة 7 اشخاص جميعهم من اسرة واحدة بهجوم نفذه تنظيم داعش جنوب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان اليوم، ان "عناصر إرهابية اقدمت بالهجوم على منزل مختار قرية اللزاكة ضمن ناحية حمام العليل في محافظة نينوى، ما أدى الى مقتل المختار "مجبل منخي" واثنين من اولاده ووالدة المختار وابن أخيه وجرح زوجته وابنة أخيه"، مضيفا ان "ارهابيا من بين المهاجمين اصيب خلال هذا الحادث الجبان الغادر".

من جانبها شرعت القوات الأمنية في البحث عن هذه المجموعة المنفذة للهجوم، مشيرا البيان الى ان تلك المجموعة "لن تفلت من قبضة قواتنا المسلحة وسيكون قصاصهم قريباً".

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