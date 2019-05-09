رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يعتذر عن تلبية دعوات مآدب الافطار العلنية والرسمية

2019/05/09 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن رفضه لجميع دعوات الافطار التي تقدم له خلال شهر رمضان او اقامته لتلك الدعوات.

وجاء في بيان اصدره مكتب رئيس مجلس الوزراء:

في الوقت الذي يسعدنا ان نرى بركات هذا الشهر الفضيل تنزل على بلدنا خيرا ونعمة وتكتظ المدن بالنشاط والتزاور بين الاخوة في الو...

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