حمامة تتجاوز السرعة القانونية والغرامة 28 دولار !

2019/05/09 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… رصدت أجهزة الرادار حمامة تجاوزت السرعة القانونية في شارع سكني غربي ألمانيا.ووفقا لصحيفة “إندبندنت”، حلقت الحمامة بسرعة 45 كيلومتر في الساعة، في منطقة تسمح بمرور المركبات بسرعة 30 كيلومترا فقط.يذكر أن عقوبة تجاوز السرعة في تلك المنطقة تصل إلى 28 دولارا أمريكيا.يذكر أن الحادث وقع في فبراير/شباط الماضي، لكن الأمر […]

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