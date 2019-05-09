الزراعة تمنع إستيراد الطماطم من جميع المنافذ الحدودية

2019/05/09 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، منعها استيراد محصول الطماطم من جميع المنافذ الحدودية، لوفرة الانتاج وحماية المنتج المحلي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استنادأ للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي.



حصلت الموافقة على منع استيراد محصول الطماطم ومن جميع المنافذ الحدودية، اعتبارا من التاسع من ايار الحالي”.

وأضاف، ان “الوزارة منحت مهلة عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءا من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ماتبقى منها”.

وأوضح البيان، ان “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي”، داعيا المنافذ الحدودية الى “تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي”.

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