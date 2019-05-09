المجلس الدولي: تأييد أحكام الإعدام بحق ضحيتي التعذيب انتهاك مباشر لحق الحياة

2019/05/09 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إن تأييد أحكام الإعدام بحق ضحيتي التعذيب علي العرب وأحمد الملالي هو انتهاك مباشر للحق في الحياة

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