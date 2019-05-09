الطماطم ممنوعة من دخول العراق!!

2019/05/09 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة الزراعة ، يوم الخميس، عن منع استيراد محصول الطماطم.وذكرت الوزارة في بيان، انه واستنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم 299 في 2 / 10 / 2018 والذي نص على […]

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