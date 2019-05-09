2019/05/09 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن وزارة الطاقة الأمريكية، أعلنت استعداد الولايات المتحدة الامريكية لتصنيع أسرع حاسوب عملاق في العالم خلال عامين فقط حيث تم توقيع عقد مع مع شركتي «Cray Inc» و«Advanced Micro Devices AMD»، لتصنيع جهاز الكمبيوتر العملاق الأسرع في العالم.وذكر الموقع البريطاني أن وزارة الطاقة الامريكية أوضحت أن جهاز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسرع فى العالم.. صناعة كمبيوتر بتكلفة 60 مليون دولار!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسرع فى العالم.. صناعة كمبيوتر بتكلفة 60 مليون دولار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).