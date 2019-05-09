2019/05/09 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، توفير أغلب الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء: توَفير ٨٠ بالمئة من الأدوية الخاصة بالامراض السرطانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء: توَفير ٨٠ بالمئة من الأدوية الخاصة بالامراض السرطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).