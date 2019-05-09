اين اختفى 900 مدني في الانبار من ضمنهم عشيرة باكملها؟ – تقرير

2019/05/09 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منذ نحو أكثر من ثلاثة أعوام لاذوا بالفرار من مناطقهم التي كان يحتلها التنظيم ولليوم لا يعرف مصيرهم ان كانوا احياء ام اموات، اكثر من تسعمئة مدني لازالت عائلاتهم تبحث عنهم ليبقى السؤال دون اجابة.

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