الاولمبية الدولية تدعو عبد المهدي لزيارة مقرها في لوزان

2019/05/09 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اللجنة الاولمبية الدولية، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى زيارة مقر اللجنة بمدينة لوزان السويسرية، فيما اكدت انها تتفق بنسبة ١٠٠٪ مع موقف الحكومة العراقية تجاه الرياضة العراقية.

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