بومبيو لحكومة بغداد لا نريد دور الوسيط ولا نتعامل مع السياسة الرمادية

2019/05/09 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسائل مباشرة لا منطقة رمادية أهم ما جاء في الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى بغداد، ليلة أمس الأول الثلاثاء، بعد اتصالين هاتفيين أجراهما يومي السبت والاثنين الماضيين، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رسالة واضحة من الإدارة الأميركية لبغداد بضرورة حسم خياراتها وفكّ الارتباط مع إيران، وهو الأمر الذي لخصه مصدر مطلع حيث أكد أن المنطقة الرمادية تضيق جداً على العراقيين، كما أن الأميركيون لم يكونوا بهذا الوضوح من قبل بشأن تحركات إيران داخل العراق.

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