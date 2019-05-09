قرار بتسليح 50 قرية نائية في نينوى

2019/05/09 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، عن قرار يقضي بتسليح القرى النائية في المحافظة، للدفاع عن نفسها .

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