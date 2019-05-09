نائب يحذر من نفاد الادوية السرطانية في البصرة خلال شهر واحد

2019/05/09 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..بين النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، الخميس، ان الادوية المخصصة للأمراض السرطانية في مستشفيات البصرة ستنفد خلال شهر واحد، فيما قدم مقترحات للحكومة لتفادي المشكلة.وقال المحمداوي، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “من اهم المشكلات التي تعاني منها مستشفى البصرة التخصيصي للأطفال هي نفاد الادوية السرطانية خلال شهر واحد ما […]

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