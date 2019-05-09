اللواء 313 بالحشد يعثر على عشرات العبوات الناسفة جنوب غرب سامراء المقدسة

2019/05/09 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر اللواء 313 بالحشد الشعبي، الخميس، على عشرات العبوات الناسفة وقذائف الهاونات جنوب غرب سامراء المقدسة.وذكر موفدنا، أن هندسة المتفجرات التابعة للواء 313 بالحشد نفذت عملية مسح ميداني في منطقة البو جروب جنوب غرب سامراء المقدسة، مبينا أن العملية أسفرت عن العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة والقذائف من مخلفات داعش الإجرامي.واضاف ...

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