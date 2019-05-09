قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي: شرعنا بالخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك

2019/05/09 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الخميس، الشروع بالخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها تركز على حماية دور العبادة والأسواق ومراكز المدن.وقال قائد العمليات طالب الموسوي في تصريح لموقعنا، إن "توجيهات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي صدرت لتأمين المساجد والحسينيات والأسواق وجميع القواطع بالمحافظة شرعت بمهامها"، مبينا أن "الحشد يكثف عمله لحماية ...

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