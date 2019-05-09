هيام الهام: لا نبيع ولا نتاجر بمنصب محافظ نينوى

2019/05/09 | 17:59

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نفت عضو مجلس محافظة نينوى هيام الهام ، اليوم الخميس، الاتهامات التي تطال اعضاء المجلس بشأن بيع والمتاجرة بمنصب المحافظ.

وقالت عضو المجلس هيام

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