العيداني يعلن اطلاق اكثر من (216) مشروع وبمختلف القطاعات للعام الحالي في البصرة

2019/05/09 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ البصرة اسعد العيداني اليوم الخميس, الشركات العالمية والمحلية الرصينة للتقديم على تنفيذ مختلف المشاريع لعام 2019 في المحافظة بعد ان تم اقرارها من

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