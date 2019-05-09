البرلمان يقرر استضافة وزير النفط بشان صادرات كردستان

2019/05/09 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أعلنت مقررة البرلمان خديجة علي، الخميس، عزم البرلمان استضافة وزير النفط لتحقيق بشان صادرات النفط من كردستان وتسليم الإقليم عائداته للحكومة المركزية.وقالت علي لـ/المعلومة/ ان “رئاسة البرلمان قررت استضافة وزير النفط ثامر الغضبان خلال الجلسات المقبلة”.وأضافت أن “المجلس سيحقق مع الوزير بشأن صادرات النفط من اقليم كردستان وكمياتها ومدى التزام […]

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