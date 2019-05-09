2019/05/09 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل واصابة شخصين نتيجة مشاجرة في محافظة كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واير المولدة يتسبب بمشاجرة وسقوط قتلى في كربلاء ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واير المولدة يتسبب بمشاجرة وسقوط قتلى في كربلاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).