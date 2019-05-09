الحشد يعثر على عشرات العبوات الناسفة جنوب غرب سامراء

2019/05/09 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر اللواء 313 بالحشد الشعبي، الخميس، على عشرات العبوات الناسفة وقذائف الهاونات جنوب غرب سامراء.

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