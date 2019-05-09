القبض على إرهابي في ديالى

2019/05/09 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الخميس، القاء القبض على ارهابي في محافظة ديالى.

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