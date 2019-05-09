اكاديمية اسبانيول تفتح ابوابها في البصرة

2019/05/09 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن مدير اكاديمية اسبانيول، طه ابو رغيف، ان الاكاديمية فتخت ابوابها في البصرة بشكل رسمي.وقال ابو رغيف لـ / المعلومة/ إن “الاكاديمية باشرت بعملها رسمياً في محافظة البصرة، حيث اصبح بامكان الراغبين بالتسجيل، الانخراط بتدريباتها وبحسب الشروط المثبتة بمقر الاكاديمية”.واوضح أنه “يتوجب على ان يكون عمر المتقدم ما بين 5-15 سنة، […]

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