اغلاق 30 صيدلية مخالفة في صلاح الدين

2019/05/09 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الخميس، اغلاق 30 صيدلية مخالفة في قضاء بلد بصلاح الدين.

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