ماذا يرى الإنسان في مرحلة الموت السريري؟

2019/05/09 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… شارك مستخدمو موقع ريديت الإلكتروني انطباعاتهم عن الموت السريري وما رأوه وشعروا به أثناء وجودهم على حافة الاحتضار بين الحياة والموت.وجمعت المناقشة عن انطباعات البعض وما شاهدوه أثناء الموت السريري أكثر من 10 آلاف مشاركة وتعليق إيجابي.ووصف البعض أن ما حصل لهم أثناء الموت السريري بأنه كان كالنوم العميق بعد يوم […]

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