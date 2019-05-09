الكشف عن مخالفات مالية بمليار دينار في حسابات حرس حدود البصرة

2019/05/09 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية عن مخالفات مالية تقدر بمليار دينار في حسابات حرس حدود البصرة ، .وذكر مكتب المفتش العام للوزارة ان “لجنة تدقيقية اكتشفت وجود مخالفات مالية في حسابات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في محافظة البصرة وأحد ألويتها بما يقرب من مليار دينار” ، مشيرا الى ورود معلومات بوجود مخالفات مالية كبيرة في […]

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