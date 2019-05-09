وفد رفيع من الخارجية الأمريكية ينقل شيئا

2019/05/09 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، مع وفد رفيع من وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الخميس، الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة.وجاء في بيان نشر على اموقع الرسمي لبارزاني واطلعت عليه شفق نيوز، انه إستقبل اليوم الخميس، في صلاح الدين، وفداً رفيعاً من وزارة الخارجية الأمريكية، ضم نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة ديفيد ساترفيلد، ونائب السفير الأمريكي في العراق جوي هود ، والقنصل الأمريكي في أربيل ستيف فيكن ، ومسؤول العمليات العسكرية ضد داعش الجنرال باول لاكاريما.واشار البيان الى ان الوفد نقل خلال اللقاء تحيات "خاصة" من وزير الخارجية لأمريكي مايك بومبيو الى بارزاني ، وجرى بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.لافتا الى ان الوفد الضيف أكد على أن تحسن العلاقات بين الإقليم وبغداد يصب في مصلحة الجانبين.واضاف البيان ان آخر المتغيرات في الحرب ضد داعش الإرهابي، كانت محوراً آخر في اللقاء، لافتا الى ان الجانبين اكدا على أن تهديدات داعش الإرهابي مازالت مستمرة وتشكل خطراً على الأمن والإستقرار في العراق وسوريا وعموم المنطقة.

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