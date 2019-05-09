محافظ واسط يصدر أمراً بشأن تحويل الأجراء اليوميين الى عقود

2019/05/09 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه محافظ واسط، محمد المياحي، برفع جميع أسماء الاجراء اليوميين الذين يعملون في كافة دوائر الدولة لتحويلهم الى عقود تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وكان المياحي، وجه في شباط الماضي بتشكيل لجنة لتحويل موظفي الأجور اليومية إلى عقود في جميع دوائر المحافظة “وفقاً لقرار رئاسة الوزراء رقم 12 لسنة 2019 تقرر صدور الامر الاداري الخاص بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود”.





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