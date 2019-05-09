الانواء الجوية تعلن حالة الطقس للأيام الاربعة المقبلة

2019/05/09 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، بسقوط أمطار وحالوب شمالاً وغيوم في الوسط والجنوب للأيام المقبلة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "الطقس سيكون غائماً جزئياً، مع فرصة لتساقط الأمطار يومي الخميس والجمعة، بينما يعود ليصبح صحواً مع وجود بعض قطع الغيوم، لأيام السبت والأحد والاثنين المقبلة، وذلك في المنطقة الجوية الوسطى".

وفي المنطقة الشمالية، توقعت ان "يكون الطقس غائماً جزئياً، مع فرصة لتساقط الأمطار لليومين نفسيهما، ويعود الى ليصبح طقساً صحواً في الأيام التي تلي الجمعة، وصولاً ليوم الاثنين المقبل".

أما في المنطقة الجنوبية، فقد أشارت الهيئة الى الطقس سيكون غائماً جزئياً يوم الخميس، وأحياناً غائماً مع فرصة لزخات أمطار، قبل أن يبدأ بالتحول الى صحو تدريجياً، ابتداء من السبت وحتى الاثنين.انتهى/س

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