2019/05/09 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اسفرت مباريات افتتاح الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم عن فوزين وتعادل.

فقد فاز فريق نفط الجنوب على النجف بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل هدفي الفائز فيصل كاظم وجيكوب، بينما سجل هدف الخاسر ايدو.

وتعادل فريقا السماوة ونفط الوسط بهدف واحد لكل منهما، حيث سجل للسماوة اللاعب سراج الدين صباح، بينما سجل هدف نفط الوسط اللاعب محمد قاسم.

في حين فاز فريق الصناعات الكهربائية على فريق امانة بغداد بهدف دون رد، جاء عن طريق اللاعب مصطفى محمود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوزان وتعادل بدوري الكرة العراقي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوزان وتعادل بدوري الكرة العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).