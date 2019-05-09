غلق باب الشريح لمنصب محافظ نينوى بعد تسجيل 50 مرشحا

2019/05/09 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو المجلس عبد الرحمن الوكاع في تصريح صحفي ان "المجلس أغلق باب الترشيح لمنصب المحافظ ونائبيه الأول الإداري والثاني الفني".وأكد الوكاع انه "لا يوجد اي تمديد أخر لباب الترشيح”، مبينا ان “جلسة التصويت ستحدد بعد نظر المحكمة الإدارية بالطعن المقدم من قبل العاكوب المقال".وأوضح ان "عدد المرشحين لمنصب المحافظ وصل الى 50 مرشحا فيما وصل العدد لمنصب النائب الأول الإداري أربعة مرشحين والثاني الفني 14 مرشحا".وكان مجلس محافظة نينوى أعلن، الخميس الماضي، عن تمديد باب الترشيح لمنصب المحافظ الى الثلاثاء المقبل على خلفية تأجيل المحكمة الإدارية النظر بالطعن المقدم من المحافظ المقال نوفل العاكوب.انتهى م ك

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