2019/05/09 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس بلدية اسطنبول، المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي أُبطل فوزه في الانتخابات هذا الأسبوع، أنه "سيقود ثورة من أجل الديمقراطية"، بعد إلغاء نتائج الاقتراع.

وأكد أن "ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية، وستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها".

وقال إمام أوغلو إن "الأعضاء السبعة في هيئة الانتخابات سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا، وسنواصل المعركة".وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، ألغت الاثنين نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في اسطنبول في 31 آذار الماضي، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس أردوغان بحصول "فساد خطير" في فرز الأصوات.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفائز بانتخابات إسطنبول الملغاة يتوعد بـ"ثورة من أجل الديمقراطية" ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفائز بانتخابات إسطنبول الملغاة يتوعد بـ"ثورة من أجل الديمقراطية" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).