للمرة الاولى.. فريق الحسين يجري تدريباته من دون مدربه

2019/05/09 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أنهى فريق الحسين بكرة القدم، تحضيراته لمباراته المهمة مع فريق الديوانية عصر الخميس، على ملعب الخمسة آلاف متفرج، في تمام الساعة الرابعة، لحساب الجولة السادسة والعشرين من إياب الدوري العراقي الممتاز.وخاض الفريق أخر حصة تدريبية له على ملعبه في مدينة الصدر وكان الجميع بجاهزية كاملة وبروح واحدة وبمعنويات مرتفعة، من اجل كسب […]

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