مجلس النواب يحدد موعدا جديدا لعقد جلساته

2019/05/09 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس

أعلنت هيأة رئاسة مجلس النواب، الخميس، تأجيل موعد الجلسة القادمة للبرلمان التي كان من المقرر عقدها في 11 آيار الجاري.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في بيان مقتضب تلقته “خطوة برس” إن “موعد الجلسة القادمة لمجلس النواب يوم 18 آيار الموافق السبت، الساعة الواحدة ظهرا”.

وكان البرلمان قد عقد، الأحد 5 آيار الجاري، جلسته الـ17 برئاسة النائب الأول لرئيسه حسن الكعبي

وحضور 171 نائبًا، وشهدت التصويت على قرار بخصوص المنتج المحلي والدرجات الوظيفية قبل أن يتم رفعها الى يوم السبت 11 آيار.

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