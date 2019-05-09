ماكرون: ينبغي ضمان بقاء إيران داخل الاتفاق النووي وتعزيزه بصفقات إضافية

2019/05/09 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة إنقاذ الاتفاق النووي

المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 الذي أصبح على وشك الانهيار إثر انسحاب

وانشطن منه وتشديد نهجها إزاء طهران.ووصف الرئيس الفرنسي في تصريح صحفي أدلى به اليوم قبيل القمة

الأوروبية في رومانيا، الصفقة المبرمة عام 2015 بهدف الحد من تطلعات

طهران النووية بأنها "اتفاق جيد"، قائلا: "يجب أن تبقى إيران في هذا

الاتفاق، وعلينا فعل كل ما بوسعنا لضمان بقائها".وأشار ماكرون إلى أنه ينبغي تعزيز الصفقة الموجودة باتفاقات أخرى

تتعلق ببرنامج إيران الصاروخي ودورها المزعزع للاستقرار المزعوم في

الشرق الأوسط.وتعليقا على تصعيد حدة الخطاب بين طهران وواشنطن في الأيام الأخيرة،

ناشد ماكرون الأطراف الموقعة على الاتفاق تفادي أي تصعيد ومراعاة

أمنها الجماعي معا.وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إصدار الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا جدد فيه التزامه بالاتفاق النووي وأعرب

عن قلقه البالغ إزاء إعلان إيران أمس نيتها وقف تنفيذ بعض التزاماتها

بموجب الصفقة، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منها.

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