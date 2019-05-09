محافظ بغداد يؤكد أهمية دعم البرلمان لتذليل العقبات التي تواجه خطط الحكومة المحلية

2019/05/09 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري أهمية دعم مجلس النواب لتذليل العقبات

التي تواجه الحكومة المحلية للإرتقاء بالواقع الخدمي في العاصمة.‎جاء ذلك لدى إستقبال محافظ بغداد عضو مجلس النواب نسرين الوائلي التي

بحث معها حملة (خدمة بغداد شرف لنا) ، ‎وتم مناقشة إمكانية تذليل

العقبات التي تواجهها كونها تمتاز بخصوصية وتحتاج الى الاهتمام

بالقطاعات الصحية والتربوية والخدمية وغيرها من مشاريع البنى التحتية

، ‎من جهتها اكدت النائبة دعم مجلس النواب ولجانه المتخصصة لجهود

محافظ بغداد وخططه ودعت الحكومة المركزية لمزيد من التواصل مع محافظة

بغداد لرفع العقبات التي تحول دون خدمة المواطنين.

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