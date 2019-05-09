شركة كريم تشارك في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني IBBC للتكنولوجيا

2019/05/09 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاركت شركة "كريم"، الشركة الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى تركيا، والباكستان، في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الخاص بتكنولوجيا المعلومات، والذي أقيم مؤخراً في بغداد تحت شعار "معاً نبني العراق".

وتمثلت مشاركة "كريم" في المؤتمر من خلال مشاركة مديرها العام في العراق، محمد الحكيم، في إحدى جلسات المؤتمر الحوارية، والتي تمحورت حول "تكنولوجيات وتقنيات المستهلك"، مقدِّماً ضمنها لمحة عن مسيرة الشركة في العراق ابتداءً من إطلاق خدماتها في بغداد، ومستعرضاً الحلول التي أوجدتها لمعالجة التحديات التي رافقت مسيرتها، بالاستفادة من نموذج عملها المبني على التكنولوجيا المتطورة ومنصتها القائمة على الإنترنت.

وعلى هامش هذه المشاركة، أطلق الحكيم الدعوة للرياديين الشباب وأصحاب الشركات الريادية الناشئة التي ما زالت في مراحلها الأولية للتواصل مع "كريم" والاستفادة من دعمها الذي تعتزم تقديمه لهم عبر ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المهارات الريادية، وأساسيات ومهارات الأعمال مثل تخطيط الأعمال، والتخطيط المالي، وبناء نماذج الأعمال، وعرض أفكار المشاريع أمام المستثمرين، واستقطاب الاستثمارات بما يتماشى مع مهام الشركات وبما يسهم في تهيئتهم لخوض رحلة مهنية ناجحة، وبما يضمن تسريع تشغيل شركاتهم ونموها واستدامتها.

وقد جاءت هذه المشاركة من "كريم" لما للمؤتمر من أهمية كبيرة باعتباره منصة تجمع الخبراء والمعنيين وأصحاب التجارب والنماذج الملهمة للاجتماع والتباحث ونشر المعرفة حول إمكانات وفرص وسبل نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية بما يضمن تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاريعه المتنوعة القائمة على أحدث التقنيات، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بالمجتمعات وتمكين أبنائها مع منتجات وخدمات نافعة، كما أنها جاءت انطلاقاً من حرص "كريم" على التواجد في الفعاليات المماثلة التي من شأنها إلهام الحاضرين والمشاركين خاصة الفئة الشبابية.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الحكيم: "فخورون بمشاركتنا في المؤتمر الذي يعدّ حدثاً سنوياً هاماً، والذي أتاح لنا فرصة استعراض رحلة "كريم" وقيمها القائمة على أساس التزام الشركة بالاستمرار في الاستثمار في السوق العراقية والتوسع لتغطية رقعة جغرافية أوسع، ما يحقق أهدافها لتكون مصدر قوة وإلهام يحتذى به لإحداث أثر اقتصادي واجتماعي كبير ومستدام، وذلك من خلال خدماتها التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة ضمن قطاع النقل، إلى جانب توفير أكثر من 100 ألف فرصة مدرة للدخل في مختلف المدن العراقية خلال السنوات القادمة."

ويشار إلى أن مجلس الأعمال العراقي البريطاني IBBC مؤسسة خيرية تسهّل التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والعراق وعلى المستوى الدولي.



ويدير المجلس العديد من المؤتمرات والجلسات الحوارية وطاولات النقاش التي تخص مختلف القطاعات وعلى رأسها البنى التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ونقل المعرفة التزاماً بجعل العراق دولة حرة مزدهرة وتعددية، من خلال إنشاء علاقات قوية مع العديد من الجهات والشركات من مختلف الدول بما يعود بالنفع على قطاعي الأعمال والصناعة في العراق.

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