البرلمان العراقي يؤجل جلسته الى يوم السبت المقبل 11/5/2019

2019/05/09 | 18:22

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قرر البرلمان العراقي ارجاء موعد اسئتناف جلساته لوقت جديد.

وبحسب اعلان سابق قرر البرلمان عقد جلسة القادمة يوم السبت المقبل 11/5/2019.

إلا أنه بحسب بيان مقتضب للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، "فان موعد الجلسة القادمة لمجلس النواب يوم ١٨-٥ الموافق السبت الساعة الواحدة ظهراً".

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