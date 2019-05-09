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نواعير الأنبار ضمن أبرز أعمال وزارة الموارد


نواعير الأنبار ضمن أبرز أعمال وزارة الموارد
2019/05/09 | 18:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم

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