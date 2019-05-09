2019/05/09 | 18:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نواعير الأنبار ضمن أبرز أعمال وزارة الموارد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نواعير الأنبار ضمن أبرز أعمال وزارة الموارد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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