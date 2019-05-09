2019/05/09 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل (كوردستان 24)- تسلم رجل سويدي سبعة من أحفاده كانوا في مناطق خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية بعد أن قتل ابواهم مع تنظيم داعش، ويسعى لإيصالهم الى السويد عبر اقليم كوردستان.

وقدم باتريسيو غاليس الى مناطق الادارة الذاتية منذ ايام لاستلام أحفاده بعد ان قتلت والدتهم وهي ابنته وزوجها المنتميين الى تنظيم داعش.

وكان مايكل صهرا تواصل مع تنظيم داعش حيث اخذ زوجته واربعة من ابنائه وتوجه الى سوريا ليعيش في مناطق داعش وولذ ثلاثة ابناء اخرون ثم قتل الوالدان

وقال غاليس لكوردستان 24 "تزوجت ابنتي من رجل مسلم عام 2008 ثم توجهت معه الى سوريا ومعهما 4 ابناء لينضما لتنظيم داعش، وبعد ثلاثة اشهر أخبراني بأنهما اصبحا في سوريا".

وتسعى حكومة اقليم كوردستان للتنسيق مع حكومة السويد لضمان ايصال الأطفال السبعة الى بلادهم بأمان، حيث تجرى لهم كافة الفحوصات الطبية.

وتابع غاليس "أخبرت ابنتي مرارا بأن تسلم نفسها للقوات الكوردية لأنها ستحميها وتحافظ على حياتها الا أنها قتلت مع زوجها في اذار المنصرم".

وتسلم غاليس احفاده السبعة من مخيم الباغوز والذين تبلغ اعمارهم مابين عام واحد الى 12 عاما.

تحرير سوار أحمد

عن تقرير لريناس علي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سويدي يروي حكاية 7 من أحفاده مع داعش) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سويدي يروي حكاية 7 من أحفاده مع داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).