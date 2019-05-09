2019/05/09 | 18:25

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سياسي عراقي يرشح نفسه لانتخابات البرلمان الألماني

متابعة/ خطوة برس

تستعد المانيا لخوض انتخابات المفوضية الاوربية في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

واعلن عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم مصطفى العمار، الخميس عن ترشيح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي له لخوض انتخابات البوندستاغ للعام 2021 ويــعــُد هذا الترشيح الاول من نوعه لسياسي الماني من اصول عربية عراقية مهاجرة في هذه الكابينة السياسية خاصة بعد حصوله على مقعد خلال انتخابات العام الماضي في مقاطعة بادن فورتمبيرغ والتي تعتبر من اصعب المقاطعات.

وقال العمار في تصريح ارسله عبر البريد الالكتروني، ان الاجتماعات التحضيرية الخاصة بالانتخابات لا زالت جارية حيث تمت مناقشة عدة مواضيع اهمها التأكيد على اوروبا موحدة قوية.

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