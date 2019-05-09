2019/05/09 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، عن بشرى سارة لاهالي محافظة نينوى، مبيناً ان الوزارة ستقوم بانشاء مدينة رياضية متكاملة في الموصل خلال الفترة المقبلة.ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، “نزف البشرى لأهلنا الكرام ، ان العمل في المدينة الرياضية في الموصل سينطلق نهاية 2019، حيث سيبدأ العمل في شهر ايلول او تشرين الاول المقبلين بمدة انجاز سنتين، وتضم المدينة الرياضية ملعبا بسعة 30 الف متفرج ، فضلاً عن ملعبين للتدريبات وقاعة مغلقة متعددة الاغراض ومساحات اخرى يمكن استثمارها لأغراض رياضية عدة.



كما تم الاتفاق على مباشرة المحافظة لاعادة العمل بملعب الادارة المحلية في الموصل كونه اصبح تابعاً لها على وفق قرار نقل الصلاحيات”.

واضاف “أؤكد لكم ان الوزارة لديها برامج حقيقية وتسعى للوصول الى نتائج مرجوة بعيدا عن الوعود، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وخلية الازمة في المجالات الهندسية والادارية والفنية والمالية من اجل انتقال سلس للصلاحيات مع عمل دؤوب لمديرية شباب ورياضة نينوى، وستصل لجنة متخصصة من الوزارة يوم الاحد المقبل لرسم الخطة السنوية للمديرية”.

واوضح انه “ناقشنا كيفية تفعيل الانشطة والفعاليات ونحتاج الى منشآت وبنى تحتية لاقامة هذه الفعاليات الشبابية والرياضية وتسويقها داخليا وخارجيا، لاسيما وان نينوى تحتضن جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي، وعانت كثيرا قبل ان تستعيد عافيتها ويعود الامن والامان والاستقرار اليها”.

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