صدور رواية هدية العيد باللغة الانجليزية

2019/05/09 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصدار رواية هدية العيد باللغة الانجليزية ايزيدي 24 _ خليل بوكو صدور رواية “هدية العيد” بالنسخة الإنكليزية للكاتبة الإيزيدية الشابة “سوزان خيري خضر”، حيث تتألف الرواية من 100 صفحة، تدور أحداث الرواية حول الإبادة الايزيدية بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على مدينة شنگال ، والمأساة التي عاشوها في لبجبل، وكيفية وقوع الآلاف منهم في […]

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