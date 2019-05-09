2019/05/09 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الخميس وفق آخر التحديثات كالتي:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الخميس 5:00 AM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العملات العربية
1 دولار أمريكي = 1,190.0000 دينار عراقي
1 دينار عراقي =
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الخميس 5:00 AM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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