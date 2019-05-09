بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الخميس 5:00 AM

2019/05/09 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الخميس وفق آخر التحديثات كالتي:

العملات العربية

1 دولار أمريكي = 1,190.0000 دينار عراقي

1 دينار عراقي =

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