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زراعة الانبار: اصابة محصول الحنطة بمرض صدى الاوراق


زراعة الانبار: اصابة محصول الحنطة بمرض صدى الاوراق
2019/05/09 | 18:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

اكدت لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار، الخميس، عن اصابة محصول الحنطة بمرض صدى الاوراق في عموم مدن المحافظة .

وقال رئيس اللجنة فرحان محمد الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان  “محصول الحنطة في مدن الانبار تعرض لمرض صدى الاوراق الناجم من هطول كميات كبيرة من الامطار على مدن المحافظة وتمت معالجته […]

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