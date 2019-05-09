2019/05/09 | 18:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اكدت لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار، الخميس، عن اصابة محصول الحنطة بمرض صدى الاوراق في عموم مدن المحافظة .
وقال رئيس اللجنة فرحان محمد الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “محصول الحنطة في مدن الانبار تعرض لمرض صدى الاوراق الناجم من هطول كميات كبيرة من الامطار على مدن المحافظة وتمت معالجته […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة الانبار: اصابة محصول الحنطة بمرض صدى الاوراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكدت لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار، الخميس، عن اصابة محصول الحنطة بمرض صدى الاوراق في عموم مدن المحافظة .
وقال رئيس اللجنة فرحان محمد الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “محصول الحنطة في مدن الانبار تعرض لمرض صدى الاوراق الناجم من هطول كميات كبيرة من الامطار على مدن المحافظة وتمت معالجته […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة الانبار: اصابة محصول الحنطة بمرض صدى الاوراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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