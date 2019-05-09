دهوك: اعتقال 7 أشخاص على خلفية اشتباك مسلح

2019/05/09 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة دهوك في الاقليم، اليوم الخميس، اعتقال 7 أشخاص على خلفية اشتباك مسلح.وقال مسؤول اعلام مديرية الشرطة، المقدم هيمن سليماني، في بيان

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