نائب عن نينـوى : لا نملك وثائـق رسميـة عن مساومات بيع المناصب والبرلمان مع حل مجلس المحافظـة

2019/05/09 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغت رئاسـة مجلس النواب ممثلي الكتل السياسيـة ان طلب حل مجلس محافظة نينوى ، سيعرض ضمن جدول الاعمـال للجلسات المقبلـة.وذكر النائب عن نينوى عبد الرحيم الشمري ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ، ان ” الاروقة السياسية تداولت مجموعة اسماء تروج عمليات مساومات لبيع وشراء مناصب في المحافظة “، مشيرا الى ان ” بعض […]

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