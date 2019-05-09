2019/05/09 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني في واسط حريقا في إحدى مزارع الحنطة بناحية الدبوني .وقال مدير دفاع مدني واسط العميد سمير الموسوي لمراسل وكالة وطن للأنباءان :” حريقا كبيرا التهم مساحة واسعة من مزرعة للحنطة تم حصدها قبل أيام ، مبينا أن فرق إطفاء من مفارز النعمانية والزبيدية شاركت في عملية الإطفاء “.وأضاف انه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق داخل مزارع للحنطة في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق داخل مزارع للحنطة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).